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  4. 24 Mart 2018 09:46

Hükümete çok sert sözler: ''Keser döner, sap döner...''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakı yasasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sert eleştirilerde bulundu.

Hükümete çok sert sözler: ''Keser döner, sap döner...''
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Karamollaoğlu, kabul edilen kanun ile seçimlere şaibe karışacağını iddia ederek “Bugün ‘Güç bende, yeterli çoğunluğum var, istediğimi yaparım’ mantığı ile hareket edenler, yarın kendi kazdıkları kuyuya düşerler” diye ifadelerde bulundu…

İşte Karamollaoğlu’nun paylaşımları;

“Bilindiği gibi seçim kanunlarındaki son değişiklik ile sandıklar taşınabilecek ve birleştirilebilecek. Seçmen listeleri karma şekilde düzenlenebilecek.

Seyyar sandıklar kurulabilecek. Bir ihbar ile sandık kurulu çevresine güvenlik güçleri ile müdahale edilebilecek. Mühürsüz oylar geçerli kabul edilecek.

Bu düzenlemelerin tamamı, seçim güvenliğini sağlamak bir yana seçim güvenliğini ortadan kaldırmakta ve hileye kapı aralamaktadır.

Demokrasilerin en önemli unsuru seçimdir. Bu düzenlemeler ile seçimler daha şimdiden şaibeli hale getirilmiş, milli iradeye gölge düşürülmüştür.

Daha önce söyledim yine söylüyorum; Milli iradenin tecellisini engellemeye yönelik her niyet, her düzenleme bu millete yapılabilecek en büyük ihanet olur.

Bugün “Güç bende, yeterli çoğunluğum var, istediğimi yaparım” mantığı ile hareket edenler, yarın kendi kazdıkları kuyuya düşerler.

Keser döner, sap döner; gün gelir hesap döner.

 Bugün; adalete göre değil, menfaate göre hazırlanan düzenlemeler, gün gelir kendi ayağınıza dolanır. Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur.”

Temel Karamollaoğlu , saadet partisi
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