Hükümet'ten Katar önerisi

Hükümet, Katar'da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın TBMM Genel Kurulu gündeminde öne çekilerek bugün ele alınmasını önerdi.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde halen alt sıralarda bulunan Katar'la imzalanan iki anlaşmanın Ak Parti Grubu'nun TBMM Danışma Kurulu'na yaptığı öneriyle bugün ele alınması bekleniyor. Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam iftarda yaptığı konuşmada Körfez'de yaşanan son krizi değerlendirerek, Katar'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını belirtmişti. AK Parti ve MHP Grup yetkililerden edinilen bilgiye göre, halen Genel Kurul gündeminin 101. sırasındaki "Türkiye ile Katar arsında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması" ile "102. sıradaki "Türkiye ile Katar arasında Jandarma eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü" ön sıralara çekildi. Genel Kurul'da akşam saatlerine doğru ele alınması beklenilen anlaşmaların AKP'nin mevcut çoğunluğu ile onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.