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  4. 12 Ekim 2017 10:52

Hükümetten vize krizi açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, vize kriziyle ilgili ABD ile ortak çalışma kararı alındığı açıkladı.

Hükümetten vize krizi açıklaması
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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin ''İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı'' dedi. Bozdağ, FETÖ tutuklusu ABD Başkonsolosluğu çalışanının avukatı ve ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasıyla ilgili konuştu.

Bozdağ, ''İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır'' diye konuştu.

Bozdağ, FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanıyla ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

''ABD'nin Türk vatandaşı olan yerel çalışanı şüphelinin hem polisteki ifadesi hem de savcılıktaki ifadesi, avukatı huzurunda alınmıştır. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesi de yine avukatı huzurunda alınmıştır. Avukatsız bunların yapılması mümkün değil. Zannedersem bu konuda bir bilgi eksikliği var.

Bugüne kadar benim aldığım bilgiye göre herhangi bir avukat görüşme talebi, ifade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Aileden de bir görüşme talebi olmamış. Ailesine de görüşme hakları bulunduğu savcılık tarafından ayrıca bildirilmiştir. Burada büyükelçilik çalışanının avukatıyla, ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur."

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