Hükümetten yerel yönetimlerle ilgili flaş değişiklik

Bundan böyle belediyelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. İl özel idarelerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Hükümet, seçimin ardından hızla belediyelerdeki personelin atama yönetmeliğini değiştirdi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Mahalli idarelerde görevde yükselme için yapılacak yazılı sınavın hangi konularda olacağının kim tarafından belirleneceği yeniden düzenlendi. Değişikliğin ardından belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda yazılı sınavın hangi konularda olacağına bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. İl özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda ise yetki yine İçişleri Bakanlığı’nda olacak. Önceden bütün mahalli idarelerde yazılı sınav konuları İçişleri Bakanlığı tarafından belirleniyordu. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ise talep halinde belediyelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idarelerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından merkezi olarak yaptırılacak. Eskiden burada da tek yetkili İçişleri Bakanlığı’ydı. Bunun dışında göreve atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasların hangi bakanlık tarafından belirleneceğinde de değişikliğe gidildi.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için ise İçişleri Bakanlığı yetkilendirildi. Bundan böyle görevlere atanacaklarda aranacak şartları belediyelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idarelerinde İçişleri Bakanlığı belirleyecek. Görevde yükselme sınavı sonrasında belediyelerde kadro açılmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idarelerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından karar verilecek. Eskiden bu işlemlerde tek yetkili İçişleri Bakanlığı’ydı. Yeni sistemle birlikte yönetmeliğin yürütme maddesinde de değişiklik yapıldı. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından artık Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Eskiden Bakanlar Kurulu yetkiliydi.





