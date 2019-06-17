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  4. 17 Haziran 2019 22:57

Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Telefonda yapılan görüşmede İdlib konusunda karşılıklı bilgiler verildi.

Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, görüşmede İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

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