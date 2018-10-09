SON DAKİKA
VATANDAŞA BÜYÜK MÜJDE ! MARKETLERDE BÜYÜK İNDİRİM AÇIKLANDI
ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI AÇIKLANIYOR - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Ekim 2018 13:00

Hulusi Akar'dan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlarla ilgili ABD'nin uyarıldığını söyledi.

Hulusi Akar'dan flaş Münbiç açıklaması
A+ A-

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terör örgütü PKK/PYD'nin çukurlar kazdığı Münbiç ile ilgili bir açıklama geldi. 

'Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başladığını' söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır."

Akar, Münbiç'te terör örgütü PKK/PYD'nin açtığı çukurlarla ilgili de "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Terörle mücadeleye de değinen Savunma Bakanı, "Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Münbiç'in çevresine hendek kazıp, duvar ördülerMünbiç'in çevresine hendek kazıp, duvar ördüler

 

 

 

hulusi akar , milli savunma bakanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM