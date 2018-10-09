Hulusi Akar'dan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terör örgütü PKK/PYD'nin çukurlar kazdığı Münbiç ile ilgili bir açıklama geldi.

'Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başladığını' söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır."

Akar, Münbiç'te terör örgütü PKK/PYD'nin açtığı çukurlarla ilgili de "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Terörle mücadeleye de değinen Savunma Bakanı, "Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

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