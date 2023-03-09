Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Cindoruk’un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için Canan Kaftancıoğlu’nun görevlendirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Hüsamettin Cindoruk'u Şişli'deki evinde ziyaret etmişti.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı. 17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.