Hüseyin Baş’tan ''3DevletTekMillet'' çağrısı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Erdoğan ve Aliyev’e çağrı yaparak 10 Aralık’ta Azerbaycan’da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmesi çağrısı yaparak birlik beraberlik çağrısı yaptı.

#3DevletTekMillet çağrısı yapan BTP Lideri Hüseyin Baş, Can Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması gerektiğinin altını çizerek Dünya’ya kardeşliğimizi gösterelim.”dedi.

Her fırsatta olgun, birleştirici ve kuşatıcı dilini kardeşlik, birlik beraberlik için kullanan BTP Lideri Hüseyin Baş bu defa çok farklı bir yaklaşımla Dünya’ya Türk’ün bağlılığını ve gücünü göstermek adına kolları sıvadı.

BTP Lideri Baş sosyal medyadan yaptığı çağrıda Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ı, Azarbeycan Cumhurbaşkanı Sn. Aliyev’i, KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ı ve Azerbaycan milletvekili Pashayeva’yı etiketleyerek birlik beraberlik çağrısı yaptı

Baş attığı twitte şunlara yer verdi,

“10 Aralık’ta Azerbeycan’da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına KKTC Devleti de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmelidir. Haydi, KKTC’yi tanıdığımızı, bir kez daha dünyaya gösterelim #3DevletTekMillet

@rterdogan

@ersinrtatar

@azpresident

@GanirePashayeva” dedi.