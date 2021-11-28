Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu''

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten tartışılacak sözler: ''Atatürk'ün dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istedi''

Eski AK Partili Bakan Hüseyin Çelik, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

Programdaki Atatürk detayı gözlerden kaçtı.

Çelik, “Atatürk’ün dini bir hassasiyeti var mıydı?” sorusuna Elif Çakır’dan “Yok” yanıtını aldıktan sonra bu cevabı onaylayıp şunları anlattı:

“Olmadığını ben de, sen de biliyoruz. Zaman zaman böyle dindar bir Atatürk oluşturma çabasındayız ama Atatürk’ün kendisi böyle bir şey istemez aslında…”

“BUNA ATATÜRK DE DAHİLDİR”

Bu kez “Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurarken, neye göre kurdu?” sorusunu yönelten Hüseyin Çelik şu açıklamayı yaptı:

“Sünni İslam akıdesine göre kurdu. Atatürk şöyle dedi, ‘Herkes Müslüman olacak, herkes Hanefi olacak, hatta herkes maturidi olacak, fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacağız, niye? Niye itikatta Sünni olsun, çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Halifeler, padişahlar, şahlar, melikler, sultanlar, emirler, monarşinin adının ne olduğu önemli değil hatta cumhurbaşkanları… Kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar, buna Atatürk de dahildir.”