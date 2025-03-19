  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı: ''Yazıktır, günahtır''

Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı: ''Yazıktır, günahtır''

Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı: ''Yazıktır, günahtır''
Güncelleme:

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çelik, ''Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır.'' dedi.

AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. İmamoğlu'na yapılanların kabul edilemez olduğunu söyleyen Çelik, ''Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır." yorumu yaptı. Çelik, "Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz'' dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir. Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir.

"AK PARTİ BENZER YOLLARDAN GEÇEREK İKTİDAR OLDU"

Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz. Herkesten önce iktidar, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır."

Etiketler ak parti ekrem imamoğlu ibb gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar
Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum''