İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: ''Farklı duyumlarımız var!''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'daki CHP'li belediye başkanları buluşmasında konuştu.

Belediyelerin raylı sistem gelirleri ve Ulaştırma Bakanlığı'na yapacakları ödemelere ilişkin değişiklik için "Adil değil" dedi ve zamanlamaya dikkat çekti:

“Aslında olaya belediyenin önemli gelir kaynağı olarak bakmamak lazım. Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakmak lazım. Bu kararları alırken seçime göre mi, şehirlerin adalet duygusuna göre mi karar veriyorlar bunu inceliyoruz. Farklı duyumlarımız da var, bunları da inceliyoruz. Ama alınan karar hiç de adil değil, öyle görünüyor.”

Düzenlemenin içeriği

30 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapımı Ulaştırma Bakanlığı’nca gerçekleşen şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin belediyelere devri konusunda değişikliğe gidildi.

Eski düzenlemeye göre Ulaştırma Bakanlığı projeyi tamamladıktan sonra belediyeler cironun yüzde 15'ini Hazine'ye aktarıyor, kalan miktar belediyelerin oluyordu.

Yeni düzenlemede belediyeler aynı ödemeyi raylı sistemlerden elde ettikleri gelirle değil, bütçelerinin yüzde 5'ini Hazine'ye aktararak yapacak. Gecikme olması durumunda da ceza ödenecek.

CHP’nin “İktidar muhalefet belediyelerini ekonomik açıdan iş göremez hale getirmeye yönelik kararlar alıyor” değerlendirmesine karşılık Ulaştırma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. “Yeni düzenleme belediyelerin yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşmasını sağlayacak” denildi.

Belediye gelirleri belediyelerin elinden alınıyor

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