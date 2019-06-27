İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB binası önünde konuşuyor - CANLI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan ancak AK Parti'nin itirazı sonrası YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlerde bir kez daha galip çıkan Ekrem İmamoğlu artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Bugün saat 17:00'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek YSK'dan mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu buradan Saraçhane'deki İBB Başkanlığı binasına geçerek görevi de vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Devir teslim töreninin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Binası önünde kendisini bekleyen on binlerce İstanbulluyla buluştu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Nasılsın İstanbul? Hepinizi çok seviyorum hepinizi… İyi ki varsınız. İyi ki bu milletin birer ferdiyiz.

Bu güzel bayrağın, bu güzel gök kubbenin altında, Cumhuriyete ve demokrasiye inanmanın geçmişten bugüne tüm değerlere sahip çıkmanın, o gururu yaşamanın büyük bir keyfi içerisindeyim.

Bu güzel bayrağın, bu güzel gök kubbenin altında, Cumhuriyete ve demokrasiye inanmanın geçmişten bugüne tüm değerlere sahip çıkmanın, o gururu yaşamanın büyük bir keyfi içerisindeyim. Hepinizle kucaklaşmanın, sizlerle kol kola olmanın, omuz omuza olabilmenin büyük bir keyfini yaşıyorum.

Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul’un bayramı… Hep birlikte çok güzel işler başaracağımızın müjdesi olan bir gün bugün. İstanbul’a hayırlı olsun.

31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi. Durdurmak istedikleri saati 23 Haziran’da millet çalıştırdı. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz. Milletin emanetini iade etmeye çalışırsanız, millette öyle bir karar alır ki bunun önünde hiç kimse ama hiç kimse duramaz. Sizler bunu ispat ettiniz.

Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul size dedi öyle bir ders veriyorum ki alın 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu’na teslim ediyor.

İstanbullu bir avuç insana, demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ dedi.

İstanbul bu millete büyük bir öz güven kazandırdı. İstanbullu dedi ki benim adalet duygularımla oynayamazsınız.