İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni atama !

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yeni atamalar yapmaya başladı.

Enerji sektörünün yakından tanıdığı Mehmet Murat Kalkanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Kalkanlı, proje ve yatırımdan sorumlu olacak.

Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Botaş’la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 senelik deneyimi olan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı. Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.