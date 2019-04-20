İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi İstanbullulara verdiği sözü tuttu

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'deki makam odasında tebrik ziyaretinde bulundu. Karalar'ı, Pazar günü Maltepe'deki ''İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması''na davet etti. ''Bebekleri bile davet ettik'' diyen İmamoğlu, ''Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler'' dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunan Karalar, ''Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Çok heyecanlandık izlerken ama İstanbul'u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı ilk günden itibaren. İstanbul'a geldiğimde görmüştüm. Senin duruşun, 'İstanbul benim'' duruşuydu zaten ve öyle oldu' dedi.



''ADANA USULÜ CESARET VERDİ BANA''



Karalar'ın ardından söz alan İmamoğlu, ''Her akşam aradı beni Başkanım. Adana usulüyle cesaret verdi bana'' diyerek Adana Belediye Başkanı'na teşekkür etti. İmamoğlu, şunları söyledi: ''Adana Belediye Başkanımız, gerçekten hem siyasetin tarlasını hem de belediye başkanlığını iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana'da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz ve Adana'da kendi pozisyonunu iyi bildiği için, yüreğinin ve zihninin yarısını bize ayırarak kampanya yönetti. Onu da biliyorum. Katkı sundu, arada telefon açtı, moral verdi. Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya, gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler verecek.''



BAŞKANLAR, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK



Büyükşehirleri kazanan belediye başkanları olarak önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini belirten İmamoğlu, ''Burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu: Çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen, bu işe bir Türkiye meselesi, yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle çok büyük bir çalışma azmiyle sürece Hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Birisi de çok tecrübeli arkadaşımız Zeydan Karalar başkanımız. Hepimizin yolu açık olsun. Allah utandırmasın. İnşallah başarılarımızın milletimize yansıyacağını bildiğimiz için, Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına yürekten başarılar diliyorum. Her birisi çok çok başarılı olsunlar ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur. Yolumuz açık olsun'' diye konuştu.



KARALAR: ''BAŞARILI OLACAĞIZ''



Yeniden söz alan Karalar da ''Bir temenniden, bir niyetten öte, başarılı olacağız. Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Büyük zorlukların, işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz. Başaracağız. Türkiye'de iyi işler yapacağını vadeden CHP, bir türlü iktidar olamıyordu. Yapıp, yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz, belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha bir başka dönem olacak'' dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yarın gerçekleşecek olan “Büyük İstanbul Buluşması” saat 14:00'da Maltepe Miting Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

''KENDİ ARAÇLARIYLA GELECEKLER''



Karalar'ı Maltepe'deki ''İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması''na davet eden İmamoğlu, sözlerini, ''İstanbul'da çoluk çocuk buluşacağız yarın. Bebeklerimiz bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım.' Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler. Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim'' şeklinde bitirdi.

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''İMAMOĞLU İSMİYLE KAZANDIK''



Bir gazeteci, Karalar'a, ''İmamoğlu ilçesinde CHP kazandı. İmamoğlu isminin katkısı oldu mu'' sorusunu yöneltti. Karalar, bu soruya, ''3 aday oldu. İmamoğlu isminin oraya faydası oldu, aldık orayı. 89'dan bu yana alamamıştık orayı. Zaten Adana, İstanbul çoğu yer öyle. Bu dönemin bir avantajı, büyükşehir belediyelerinde başarılı olan ve işi bilen insanların belediye başkanı olması. Gerçekten biz İmamoğlu'nu çağıracaktık oraya çok arzu ettik. Ama İstanbul çok önemli diye, ismiyle götürdük orayı'' yanıtını verdi. İmamoğlu ve Karalar'ın buluşması devam ederken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ikiliye dahil oldu. Karalar ve Taşdelen'in eşleriyle birlikte geldiğini gören İmamoğlu, ''Bilseydim ben de eşimi getirirdim'' dedi. Basına verilen görüntünün ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.