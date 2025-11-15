İBB iddianamesi AK Partili iki ismi karşı karşıya getirdi

  1. Anasayfa
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği İBB iddianamesi, AK Partili iki ismi canlı yayında karşı karşıya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mahkemeye sunulan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği İBB iddianamesi tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet iddianamenin içerisinde kanıt olmadığının altını çizerken AK Partili Yaşar Baş ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar arasında canlı yayında İBB iddianamesi gerilimi yaşandı.

"NİYET SORUNU YOKSA ZEKA SORUNU VAR"

AK Partili Yaşar Baş, "İddianameye usul açısından şekil açısından eleştiride bulunanlar iddianameyi okumamıştır ya da örgütün aparatıdır ya da iktidar düşmanlığı gözlerini kör etmiştir. Bu iddianame son derece başarılı bir iddianame. Bu kadar çok iddia içinde belki beraatle sonuçlanacaklar da olabilir. İddianamenin geçersiz olduğunu söylemek niyet sorunu yoksa zeka sorunu vardır." dedi.

AK PARTİLİ TAYYAR SERT YANIT VERDİ

Baş'ın sözlerine eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar itiraz etti. Tayyar, "Farklı düşünenlerin bir zeka sorunu olduğunu ya da iktidar karşıtı olduğunu söylemek doğru bir yakıştırma değil. Biz eğer demokratik hayat içerisindeysek farklı düşüncelere de tahammülümüzün olması lazım. İddianame dediğiniz şey iddianame, somutluk kazanmış bir metin değil. Yargılama devam ediyor. Yaşar Hocam şimdiden kararı verdi, bitirdi. Siyasetçi konuşur ama hukukçu iddianame üzerinden kesin hükümle konuşmaz. Açıkçası yadırgadığımı söyleyeyim. Bu tarzla biz bu iddianameyi konuşamayız. Benim 1-2 eleştirim var ama farklı düşünceye zeka sorunu denilemez." dedi.

