İBB Meclisi İmamoğlu'na o yetkiyi vermedi !

AK Parti grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, büyükşehir belediyesinin hazırladığı projelerin Erasmus programlarından hibe almaya hak kazanması durumunda sözleşme imzalaması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na temsil yetkisi verilmesini 'sınırsız' olduğu gerekçesi ile uygun bulmadı. Daha önceki dönemde bu yetki, İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra toplu halde görevden ayrılan genel sekreter yardımcılarından biri olan Mevlüt Bulut tarafından kullanılıyordu.

İBB Meclisi'nin 14 Kasım tarihli oturumunda İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Erasmus programına ilişkin talebi gündeme geldi.

Müdürlüğün ilgili komisyonlara sevk edilen talep yazısında, Eurodesk Türkiye Temas Noktaları'nın; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa fırsatları ve Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlar olduğu anlatıldı.

İBB 2013'TE AKREDİTE OLDU

İBB'nin 31 Ekim 2013 tarihi itibariyle Ulusal Ajans tarafından akredite edildiği kaydedildi.

2014-2019 arasında uygulanmakta olan Erasmus Hibe programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan İBB Erasmus hibe programlarından faydalanabilmek için Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası'nda hizmet verildiği ifade edildi.

MEVLÜT BULUT EMEKLİ OLDU

İBB adına Erasmus Programı'nın yasal temsilcisi olan Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut'un 28 Haziran 2019 tarihinde emekliye ayrıldığı için görevinin sona erdiği bildirildi.

Bu nedenle AB kurumları, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimleri tarafından yürütülen programlar için İBB adına Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda hazırlanacak projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda sözleşmelerin imzalanması, zeyilnamelerin düzenlenmesi ve projelerin uygulanması aşamalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na temsil ve ilzam yetkisi verilmesi talep edildi.

YETKİNİN SINIRLANMASI İSTENDİ

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün talebi Hukuk ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından değerlendirildi.

AK Parti'lilerin çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından hazırlanan ortak raporda, belediye meclisinin yetkisinde olan bir hususta süre ve konu belirtmeksizin “sınırsız” yetki devri uygun görülmedi.

Komisyon görüşü doğrultusunda dosya, “şartları ve sınırları belirlenerek yeni yetki talebinde bulunulduğunda” değerlendirilmek üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne iade edildi.