İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı

İBB Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada 1 nci başkanveklliği görevine AK Parti adayı Göksel Gümüşdağ seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında 1 nci Başkan Veklliği görevine AK Partili Göksel Gümüşdağ seçildi. Göksel Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

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İstanbul’da 24 ilçe AK Partili, 14 ilçe CHP’li, 1 ilçe de MHP’li başkan tarafından yönetilecek.

312 üyeden oluşacak İBB Meclisi’nde 4 MHP’li,176 AK Parti’li olmak üzere Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 180 oldu.

Millet İttifakı da 127 CHP’li, 4 İyi Partili ve 1 de İBB Başkanı olmak üzere 132 üyeden oluşuyor.