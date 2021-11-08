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İBB Meclisi'nde panik anları: Bir anda yere yığıldı

İBB Meclisi'nde panik anları: Bir anda yere yığıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde devam eden İBB Meclisi kasım ayı oturumu devam ederken CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI
Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Etiketler ibb meclis panik
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