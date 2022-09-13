İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Vahdettin tartışması damgasını vurdu. CHP İBB Sözcüsü Tarık Balyalı, “İBB Meclisi, Vahdettin’i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin’i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal’i savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı.

“Gündem dışı konuşmalar” bölümünde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesine değindi. Subaşı, “Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada ‘siyasal İslam’ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda’ diyen Arabistanlı Lawrence’tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere’den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere’ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır” diye konuştu.

CHP’Lİ ÜYELERE: ‘YUNAN TOHUMU’

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı’ya müdahale ederek Sultan Vahdettin’in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi. Bu sırada CHP’li Meclis üyeleri, AKP’li Tarık Kanbur’un kendilerine yönelik “Yunan tohumu” dediğini iddia etti.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi. Böyle bir ifadesinin olmadığını, Sultan Vahdettin’in bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini savunan Kanbur ise “Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin’i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi’nin Sultan Vahdettin’i savunma yeri olmadığını anlatarak, “Kendisini İngiliz’e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele’nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir. İBB Meclisi, Vahdettin’i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin’i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal’i savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

TEVFİK GÖKSU’DAN HAİN ÇIKIŞI

Söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şunları kaydetti:

“İBB Meclisi’nde ‘Vahdettin haindir’ diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar ‘İzmir’de düşmanı denize döktük’ derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil.”

Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı’yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.