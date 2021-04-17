İBB'nin MHP'li belediyeye hibe ettiği 50 at kayboldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'dan toplayıp MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği 50 atın kaybolması sosyal medyayı salladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da yeni bir düzenlemeye giderek atlı fayton uygulamasına son vermiş yerine elektrikli faytonları getirmişti. Emekliye ayrılan atlar da çeşitli kurumlara sahiplendirilmişti. İBB'nin Adalar’daki fayton esnafından aldığı 1.177 attan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilmişti. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalandı ve atlar Dörtyol ilçesine götürüldü. İBB’nin hibe ettiği 50 ata kaybolmamaları için çip de takılmıştı, ama bir süre sonra atların kaybolduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hatay Dörtyol’da yaşanan bu olumsuzluktan haberdar oldu. İBB’nin atların akıbetine ilişkin yazısına MHP’li Dörtyol Belediyesi’nin yanıt vermemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. KRT TV’den Çağdaş Ulus’un haberine göre, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, atlardan sorumlu Dörtyol Belediyesi personelinin ve belediye yetkililerinin ifadesi alındı. Dörtyol Belediyesi'ne teslim edilen ama üzerlerindeki çiplere rağmen kaybolan 50 atın akıbeti, savcılık soruşturması sonucunda ortaya çıkacak.