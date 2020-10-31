İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu koronavirüse yakalandı
DHA
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