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  4. 31 Ekim 2020 18:37

İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu koronavirüse yakalandıİçişleri Bakanı Soylu koronavirüse yakalandı

 

DHA

ibrahim kalın , koronavirüs
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