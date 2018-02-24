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  4. 24 Şubat 2018 16:12

İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta'daki saldırılar hakkında açıklama yaptı.

İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''
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Sözcü Kalın, Twitter hesabından "Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün BMGK’da oylama yapılacak. Bu katliama bütün dünya elbirliğiyle dur demeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Doğu Guta'da devam eden rejimin hava saldırılarına tepki gösterdi.

Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Esed rejimi Doğu Guta’da katliam yapıyor.

Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor. 
Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün BMGK’da oylama yapılacak. 
Bu katliama bütün dünya elbirliğiyle dur demeli."

 
 

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