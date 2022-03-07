İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Twitter hesabından ateşkesle ilgili açıklama yapan Sözcü Kalın, "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
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