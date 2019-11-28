İbrahim Kalın'ı zorlayan ''Gülenci gazete'' açıklaması

İbrahim Kalın, gazeteci Tim Sebastian’ın ve foruma katılanların sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen bir oturuma (Conflict Zone) katıldı.

İbrahim Kalın, gazeteci Tim Sebastian’ın ve foruma katılanların sorularını yanıtladı. Kalın, Türkiye’nin dış politikası, NATO ilişkilerini ve Rusya’dan S-400 alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oturum devam ederken Tim Sebastian, İbrahim Kalın’a, HDP’li belediye başkanlarının görevden alınması üzerinden yüklendi. Sebastian, görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının kanıtlanmış suçlarının bulunmadığını belirtti. Kalın ise, devam eden adil yargı sürecinin olduğunu dile getirdi.

“GÜLENCİ GAZETE İÇİN ÇALIŞIYORDUNUZ”

Sebastian, Kalın’ın “adil yargı süreci” ifadeleri üzerine ise “siz demokratik süreci mahvediyorsuz” eleştirisinde bulundu. Kalın da görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının PKK ile çalıştıklarını ve cezalandırılacaklarını belirtti. Sebastian ise buna yanıt olarak İbrahim Kalın’ın, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin İngilizce yayınında (Today’s Zaman) çalıştığını hatırlatarak “Siz de cezalandırılabilirsiniz. Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz” dedi.

Kalın, FETÖ için çalışmadığını, onlar için yazdığını ve bunun farklı bir konu olduğunu söyledi.

Odatv'nin haberine göre İbrahim Kalın, FETÖ operasyonlarından önce, FETÖ'nün Today's Zaman gazetesinde yazarlık yapıyordu. Kalın, ABD'de iken de Gülen'i Georgetown Üniversitesi’nin 2009 yılında hazırladığı “en etkili 500 Müslüman” listesine 13. sıradan sokan kişiydi.

İbrahim Kalın ve Tim Sebastian arasında geçen diyalog:

İbrahim Kalın (İ.K): Her dört senede bir seçim gerçekleşiyor. Eğer iyi gitmiyorsanız, oy kullanırsınız.

Tim Sebastian (T.İ): Ve ortadan kaldırırsınız. Tamamen demokratik olarak seçilmiş olmalarına rağmen, Güneydoğu’daki 24 belediye başkanını, Kürt belediye başkanlarını…

(İ.K): Maalesef, onlar halkın parasıyla PKK’yı destekliyorlardı.

(T.İ): Kaç kişinin bu sebepten suçu kanıtlandı?

(İ.K): 20’nin üzerinde. Sanırım, hala mahkeme süreci devam edenler var.

(T.İ): Hayır, hayır. Suçu kanıtlanmış kimse yok. Yani masumiyet karinesine ne oldu?

(İ.K): Devam eden bir yargı süreci var.

(T.İ): Onlar basitçe işleri elinden alınmış, ortadan kaldırılmış kişiler.

(İ.K): Onlar adil bir yargı süreci içerisindeler.

(T.İ): Siz demokratik süreci mahvediyorsunuz.

(İ.K): Onlar elbette cezalandırılacak.

(T.İ): Siz demokratik süreci mahvediyorsunuz.

(İ.K): Onlar elbette cezalandırılacak.

(T.İ): Eninde sonunda herkes cezalandırılabilir. Hatta belki siz de cezalandırılabilirsiniz, bir sonraki hükümet geldiğinde... Hiç bunu düşündünüz mü? Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz.

(İ.K): Onlar için çalışmadım. Onlar için yazdım.

(T.İ): Onlar için yazdınız.

(İ.K): Evet, burada bir fark var.

(T.İ): Türkiye’deki bir sonraki dönecek devran hakkında endişeleniyor musunuz? Belki başkaları gelir ve orada yakalanırsınız?

(İ.K): 5-10 yıl içerisinde Nazilerin iktidara geleceğini ve sizi burada yargılayacağını mı düşünüyorsunuz?

(T.İ): Bu bir lekeleme.

(İ.K): Bu sizin söylediğiniz şey.

(T.İ): Hayır.

(İ.K): Bu sizin bana söylediğiniz şey.

(T.İ): Bu böyle hep kısır döngü Türkiye’de, değil mi?

(İ.K): Bu başka yerlerde de böyle.