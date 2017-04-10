İÇGİAF Genel Başkanı: ''Daha büyük Türkiye için 'Evet' diyoruz''

İç Anadolu Genç İş Adamları Konfederasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, konfederasyonun referandum kararını açıkladı. Türkiye'nin ilk kadın federasyon başkanı olan Semiz, “Referandumu partilerin yarışı olarak görmüyoruz. Burada tercih noktası daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’mi olsun yoksa aynı konumunu koruyan bir ülke mi olalım? Sorusudur. Biz daha güçlü ve büyük Türkiye için Evet diyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini kaydeden Semiz,”Dünya ve Türkiye bu hızlı değişimin içinde yeniden şekilleniyor. bugün Türkiye’yi yeniden konumlandırmamız gerekiyor. Mevcut pozisyonu ile Türkiye kaybeder. Bunun bilincinde her kesin ve kesimin Referandumda tercih kullanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada sınırların yeniden belirlendiğine dikkat çeken Semiz, şunları söyledi: “Referandum, büyük bir şans. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.Türkiye yeni dönemde oyunu bozan değil oyunu kuran ülke olmalı.İç siyasetin kısır döngüsünü bu referanduma taşıyamayız.Bu süreç siyaset üstü bir dönemi önümüze çıkardı.Ekonomisi, demokrasisi, insan hakları,sosyal yaşamı güçlü bir Türkiye için el birliği yapmalıyız. Biz İÇGİAF olarak siyasi görüşümüz ne olursa olsun tüm kendi içsel meselelerimizi bir tarafa koyduk. Tek kriterimiz ülke menfaati dedik Bunun sonucunda Referandumda, Evet oyu kullanacağımızı açıkladık.”

Türk iş dünyasının önünde çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu anlatan Semiz, şöyle devam etti: “1982 Anayasasının yol açtığı sorunlar, giderek ağırlaşan rekabet koşullarında iş dünyasının önüne çıkan engeller, istenilen ölçüde işlemeyen parlamenter sistem, Türkiye’nin yeni bir sisteme ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Türkiye’nin her alanda köklü bir değişime ihtiyacı olduğu ortada iken, referandumla sistem değişikliği bunun için neden bir fırsat olarak değerlendirilmesin? Anayasa değişikliği neden bir çıkış noktası olarak görülmesin?”

KİŞİ DEĞİL, MEMLEKET MESELİSİ

Güçlü yarınlar için güçlü ekonomiye, güçlü ekonomi içinse iş dünyasının güven ortamına gereksinim duyduğunu söyleyen Başkan Semiz, "İşadamı için, yerli ve yabancı yatırımcı için güven ve sürdürülebilir istikrar tartışmasız öncelikli unsurlar. Ülke olarak bunları tesis etmeyi başarırsak iş dünyası da hedeflerine ulaşabilir. Sistemdeki tıkanıklığı giderebilirsek ekonomide, yargıda, siyasette, kısacası hepimizi ilgilendiren alanlarda reformlar daha kolay gerçekleşir. Bu noktada nisan ayında yapılacak referandumu kişiler bazında değil, memleket meselesi olarak değerlendirmek gerekir. 2014 yılında ilk kez Cumhurbaşkanı seçen bu millet, 2017 Nisan ayında yapılacak referandumda da en doğru kararı verecektir. İş dünyası olarak bizler de ülkemizin selameti, memleketin geleceği, ekonomik ve siyasi istikrar için referandumun fayda getirmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.