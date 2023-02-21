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''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı

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Deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'nin ''İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15'inci gününde bölgeye gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, yetkililerden bilgi aldı. İki lider buradan Kahramanmaraş'a geçti. 

"İÇİNDE SIR OLAN BİR OLAY GİBİ GELİYOR BANA"
Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti en yakın zamanda en kısa yoldan sizlere ulaşmak suretiyle bu büyük felaketi ortadan kaldırma çabasını göstermiştir. Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur, çok sayıda vatandaşımız yaralıdır, tedavi görmektedir. Rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize de hayırlı şifalar Allah'tan niyaz ediyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bahçeli'nin konuşması sırasında kullandı "Sır" ifadesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bahçeli'nin bu sözleri için "İyi değerlendirilmeli" yorumunu yaptı.

Etiketler devlet bahçeli deprem bölgesi recep tayyip erdoğan
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