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İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı

İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı
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14 Mayıs seçimleri için yaptığı "siyasi darbe girişimi" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sefer de "Kız kıza takılmak kadar doğal" ifadelerinin yer aldığı bir saç bakım ürünü reklamını hedef alarak "Bu reklamı kaldıracağız" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da 'kanaat önderleriyle' buluştu.

Burada yaptığı konuşmada, LGBTİ+’ları ve bir saç bakım ürünü reklamını hedef alan Soylu, "Kız kıza takılmak kadar doğal" ifadelerinin yer aldığı reklam filminin 'eşcinselliği temsil ettiğini' iddia etti.

"BÖYLE BİR REKLAMI BİZ KABUL EDEMEYİZ"

Reklam filminin kaldırılacağını söyleyen Soylu, "Bir krem reklamı... 'O kadar doğal ki' diyor. Kız kıza yakın olmak kadar doğal. Tövbe Estağfurullah. Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanımızla konuştuk, o reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değil" diye konuştu.

LGBTİ+ karakterlerin yer aldığı dizileri de hedef alan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cinsel yönelim özgürlüğü konusundaki açıklamasını eleştirdi.

Soylu, şöyle konuştu: "Televizyon dizilerinde muhakkak LGBTİ+ bir karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın. Demişsin ki, 'Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkek kadınla kadının evlenmesini Türkiye üyeleri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var."

 

Etiketler süleyman soylu krem reklam kız kıza krem reklamı reklam filmi
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