  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu. Soyu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmeyi düşünüyorlardı. İzin vermedik. Bunlar uluslararası projeleri. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."

Etiketler süleyman soylu gizli meclis araştırma komisyonu açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu satırlar 13 yaşındaki bir kıza ait... Üvey baba tacizini günlükte anlatmış
Akıllara durgunluk veren kavga: Trafik magandası diğer sürücüyü tamponla dövdü!
İşte 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: Maske kuralı değişiyor
Gözümüz aydın (!) Sigaraya, alkollü ve alkolsüz içeceklere ek vergi geliyor
Devlete borcu olanlara müjde: 476 milyarlık kamu alacağına af geliyor
Son seçim anketinde ''Kesinlikle oy vermem'' diyenlerin oranında patlama
Elektrik fiyatlarında ve elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Halil Falyalı ile ilgili eski Başbakan'dan bomba iddialar
Sedat Peker yine tarih verdi: Hem bir kolunuzu, hem bir bacağınızı kopartacağım
İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu notu bıraktı