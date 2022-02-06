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İçişleri Bakanı Soylu için olay sözler: ''Erdoğan varken cesaret edemez''

İçişleri Bakanı Soylu için olay sözler: ''Erdoğan varken cesaret edemez''

Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarını değerlendirdi.

Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılmasına ilişkin olarak dikkat çeken yorumda bulundu. Özkiraz AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu sürece Soylu'nun böyle bir adım atamayacağını ifade etti.

Özkiraz ''Soylu parti kurmaya cesaret edemez'' ifadelerini kullandı.

Özkiraz, ayrıca eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de parti kurma girişiminde bulunamayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nda Soylu'nun yerine o isim geri mi dönüyor ?İçişleri Bakanlığı'nda Soylu'nun yerine o isim geri mi dönüyor ?Politika

 

Etiketler kemal özkiraz süleyman soylu yeni parti içişleri bakanı recep tayyip erdoğan avrasya
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