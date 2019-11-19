İçişleri Bakanı Soylu'dan Bakan Albayrak'a üstü kapalı mesaj mı ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Antalya'da kritik bir konuşma yaptı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOP) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitimi Programı’nda konuşan Soylu’nun açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mesaj olarak yorumlandı.

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

“Biz büyük bir devletiz, hangi terör örgütü varsa ezer geçeriz. Maliyeti biraz fazla olur az olur ama ezer geçeriz. Mali disiplini elimizden kaçırırsak o bizi ezer geçer."

Süleyman Soylu, askeri olarak güçlü olduğumuzu ancak asıl kritik olan yerin ekonomi olduğunu söyledi.

Son dönemde ekonominin kötü gidişatı, yüksek işsizlik, artan intiharlar gözleri Albayrak’a çevirmişti. Süleyman Soylu da bu çıkışıyla terör meselesinin anahtarının Albayrak'ta olduğunu söylemiş oldu.