İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye şok suçlama

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugünkü yazısına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’nin yakınında bakanlığın bir yeri olduğunu ifade ederek “8 aydır beni takip ediyorlarmış” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiasını yazdı.

Yazısında "İstanbul Belediyesi’ne yönelik teftiş başlatılması üzerine bu durum Ekrem İmamoğlu hakkında mağduriyet algısı oluşturur şeklinde değerlendirmelere konu olmuştu. AK Parti içinde de bu yönde düşünenler vardı. Hem bu olay hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tüm belediyelerimizin telefonları dinleniyor’ iddiası, AK Parti MKYK’da gündeme getiriliyor. Orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enteresan bir bilgiyi paylaşıyor. Öğrenince irkildim. Çünkü Soylu, İçişleri Bakanı olarak devletin önemli bilgilerine sahip birisi" ifadelerini kullanan

Selvi, Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakın bir mevkide İçişleri Bakanlığı’nın yeri olduğunu söylediğini ve, ”Ben İstanbul’da olduğum zaman görüşmelerimi orada yapıyorum. 8 aydır beni takip ediyorlarmış. Ben usul olarak misafirlerimi kapıda karşılar, kapıda uğurlarım. Bunların hepsini takip etmişler” dediğini yazdı.

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