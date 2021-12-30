İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanları dinleniyor' sözlerini gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye başkanlarının dinlendiği yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının dinlendiğini ve belediyelere 'özel masa' kurulduğunu söylemişti.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN SUÇ DUYURUSU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanları dinleniyor' sözleri gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

''HDP İLE KOL KOLA GİRİP...''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, yazılı açıklamayı; ''Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz'' ifadeleriyle paylaştı.

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değil tüm CHP’li belediye başkanlarının telefonlarının dinlenildiğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yerel yönetimlerde CHP’nin başarısını Erdoğan bir türlü sindiremedi. Nasıl kaybettik İstanbul’u, Ankara’yı, Mersin’i diyorlar… Ağır suçlamalar yapıyor. “Terör örgütleriyle iltisaklı şu kadar kişi belediyelerde var” diyor. İçişleri Bakanı söylüyor, sonra Erdoğan söylüyor. Akıl var, mantık var… Belediye Başkanı, MİT Başkanı mı bunu bilsin? Ama onların yanında terör örgütleriyle irtibatlı bir sürü adam var. Sadece orası değil ki bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Özel masalar kurdular, alınan elemanlara bakıyorlar. Allah akıl, fikir versin.