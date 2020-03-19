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  4. 19 Mart 2020 19:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadeleriyle yanıt verdi.
 
İşte Soylu'nun açıklamaları:

9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.

(Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

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