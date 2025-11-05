  1. Anasayfa
  4. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ''zafiyet'' eleştirilerine ilk yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' şeklindeki haberlere ilişkin, "Mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması gereği duyulmuştur. Şöyle ki; 9 Eylül 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında 'İstanbul’un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması' konusunda bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın İBB'ye, 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği yapacağı belirtilmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ilgili yazılımın yapılması için ABD menşeli SAS adlı firma ile anlaşmıştır. Yapılan anlaşmanın kamuoyuna yansımasından sonra, G.K. adlı bir vatandaş, 24 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen çağrı kaydı ile, 'Aynı yazılım işlemlerinin başka firmalarca daha düşük maliyete yapılabileceğini, bununla birlikte söz konusu işlemin yabancı bir yazılım firmasına yaptırılmasının verilerin yönetilmesi noktasında milli güvenlik sorunu doğurabileceğini' belirtmiş ve şikayetçi olmuştur. Benzer bir şikayet de Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış ve yapılan işlemin 2019/12 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesine aykırı olduğu iddia edilmiştir" dedi.

 

