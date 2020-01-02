İçişleri Bakanı'ndan "250 bin Suriyeli" açıklaması !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Suriye Görev Gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi İdlip’te bir takım gelişmeler yaşanıyor. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız'' dedi.

Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ''Yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız" şeklinde konuştu.