İçişleri Bakanlığı'nda Soylu'nun yerine o isim geri mi dönüyor ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "değişiklikler olabilir" açıklaması sonrasında başlayan "bakan toto" tüm hızıyla devam ediyor. Ankara kulislerinde şimdi de İçişleri Bakanlığı'nda görev değişiminin yakın olduğu ve Süleyman Soylu'nun koltuğu devredeceği isim için de AK Parti içerisinde tam mutabakat olduğu öne sürüldü.

Korkusuz gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında "kabine değişikliği" söylentilerinin AK Parti kulislerinde yansımalarını yazdı. "AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, hafta başında, saray divanı toplantısından sonra yaptığı açıklamada ‘bakanlarda yeni değişiklikler olabilir’ sinyali vermesiyle partisinin kulislerini müthiş bir heyecan sardı." diyen Takan "Adeta ‘gidenler’, ‘gelenler’ borsası kuruldu. Eski bakanlara nur yağdı!." dedi. EFKAN ALA GERİ Mİ DÖNÜYOR ? Takan, yazısının devamında "Konuşulanlardan bir tanesini örnek vereyim" dedi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'giden' bakanlardan olabileceğini ifade etti. Takan'ın aktardığına göre AK Parti kulislerinde Efkan Ala’nın tekrar İçişleri Bakanlığı’na getirileceği konusunda tam mutabakat var. Ahmet Takan'ın yazısının tamamı için...