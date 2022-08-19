İçişleri Bakanlığı'nın yalanladığı Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı Soylu doğruladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlık Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yalanladığı Ümit Özdağ'ı bu sefer bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi doğruladı.

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili adeta tek başına mücadele eden isim olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı krizinde sık sık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelmişti.

Her iki taraf da karşılıklı olarak çok sert ifadeler kullanırken bugün ilginç bir gelişme yaşandı.

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın yaklaşık 1 ay önce, 22 Temmuz 2022’de açıkladığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancıların rakamlarına dair rakamlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam katıldığı canlı yayında Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yalanladığı rakamları doğruladı. Bakan Soylu böylece sık sık polemik yaşadığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da doğrulamış oldu.

Özdağ 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 64 bin 540 Irak, 56 bin 385 İran, 54 bin 327 Afrika ülkelerinden, 13 bin 327 Pakistan, 37 bin 813 Afganistan, 3 bin 716 Mısır, 14 bin 928 Azerbaycan, 3831 Özbekistan, 4 bin 782 Türkmenistan, 1.847 Ermenistan, 321 Birleşik Arap Emirlikleri, 437 Suudi Arabistan ve 563 Ürdün vatandaşına Türk vatandaşlığı verildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam NTV ekranlarında katıldığı canlı yayınında 39 bin 294 Afganistan uyrukluya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini açıklayarak, hem Zafer Partisi lideri Özdağ'ı doğruladı hem de İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nü yalanlamış oldu.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasını Twitter'dan değerlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Soylu’nun açıklaması son 1 ayda 1481 Afgan’a daha Türk vatandaşlığı verildiğini gösteriyor. S. Soylu’ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımları:

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun NTV canlı yayınındaki o açıklamaları: