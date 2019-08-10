İETT Genel Müdürü: O hesap bana ait değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı üst düzey yönetim içinde değişikliğe gitmeyerek yola devam etmem kararı verdiği İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış’a ait olduğu iddia edilen hesaptan yapılan paylaşımlar kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. İETT Genel Müdürü Bağış, hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağış “Şahsıma ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan ahlaksız paylaşımların tarafıma ait olmadığını ve şahsıma ait tek sosyal medya hesabının @DrAhmetBagis olduğunu kamuoyununun dikkatine sunarım” dedi.

İBB’den yapılan açıklamada ise “Bir kısım basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Genel Müdürümüz Dr Ahmet Bağış’a ait olmayan twitter hesabında olmayan içeriklere yer verilerek gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Haberde yer alan Twitter hesabı Genel Müdürümüze ait değildir. Genel müdürümüzün resmî hesabı olan @Drahmetbağış hesabından asla haberdeki gibi bir paylaşım yapılmamıştır.

Genel Müdürümüze ait resmî hesaplar dışındaki medyalarda yer alan haber ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.