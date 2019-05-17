İftar duasını okuyan hoca: ''Her şeyin çok güzel olması dileğiyle...''

İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle Küçükçekmece’de bir caminin konferans salonunda bir araya geldi. İftar duasını veren hoca, sözlerini, ‘‘Her şeyin çok güzel olması dileğiyle tuttuğunuz oruçlar kabul olsun’’ cümlesiyle tamamladı. İftar öncesinde konuşan İmamoğlu da ‘‘Allah, kardeşliğimizi baki kılsın. Kol kola, omuz omuza bir hayat geçirelim’’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Akşemsettin Camii Konferans Salonu'nda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile birlikte açtı.

İmamoğlu'na bir haftada 500 bin kişi bağışta bulunduİmamoğlu'na, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti. İftar duasını okuyan hocanın cümlesini, ‘‘Her şeyin çok güzel olması dileğiyle tuttuğunuz oruçlar kabul olsun'' sözleriyle tamamlaması dikkat çekti. İftar öncesinde ilk konuşmayı, iftarı düzenleyen iş insanı Şefik Ok yaptı.

‘‘KUL HAKKINDAN VE KÖTÜLÜKLERDEN UZAK…''

Ardından söz alan İmamoğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyip, ‘‘Allah kabul etsin'' diyerek seslendi. İmamoğlu, şunları söyledi:

‘‘Dua eden hocamıza teşekkür ediyorum. Herhangi bir insana kötülük etmeden yol yürümenin yollarını anlattı bize. Ramazan, kendimize geldiğimiz, çevremizdeki insanları hissettiğimiz bir ay. Ramazan, paylaşma ve sevgi ayı. Sevgimizi, iyiliklerimizi paylaşırsak sevgiyi büyütebiliriz. Kul hakkından ve kötülüklerden uzak, iyilikle Ramazan'ı yaşayalım. İstanbul'u gezmeye, sofralarına eşlik etmeye çalışan bir kardeşinizim. Allah, kardeşliğimizi baki kılsın. Kol kola, omuz omuza bir hayat geçirelim. Şehrimize ve birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. 16 milyon insanın paylaştığı bir şehir olsun istiyoruz. Hepinizin çocuğunu çocuğumuz, ailesini ailemiz gibi görüp şehre hizmet etmek istiyoruz. Böyle yaparsak İstanbul, Türkiye huzur bulur. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı duymalı, geleceğine sahip çıkmalıyız. Yönetici olarak tek bir gün hürmette sıkıntı olmaz. Sorunların çözümü için, elimizden geleni yapacağız.''

İftarlarını İmamoğlu ile açan vatandaşlar, daha seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Vatandaşlar, İmamoğlu'nu alkışlarla uğurladı.