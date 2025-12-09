İhracı istinen CHP'li milletvekili partisinden istifa etti

  1. Anasayfa
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildi. Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Parti Meclisi'nin (PM) Mersin Milletvekili Hasan Utku Çakır'ın ihracı istemiyle toplanacağını aktardı. Emre, "MYK toplantımızda bunu gündeme aldık ve dikkat ederseniz uzunca bir süredir, genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. 'Sürekli protesto eden, kızan, tepki gösteren, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz?' çabasını çok gösterdi başkanımız ama bazı şeylerin bir sınırı var. Artık o sınır geçildikten sonra da hepimizin burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından milletvekilimiz parti meclisine kesin ihraç isteme düşüncesiyle sevk edildi ve parti meclisi buna ilk toplantıda karar verecek" dedi.

ÇAKIR İSTİFA ETTİ

Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çakır, "Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım" dedi.

Çakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

