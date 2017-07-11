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  4. 11 Temmuz 2017 15:40

''İki AK Partili Bakan'ın kardeşinden ByLock çıktı''

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bugünkü “Defolu devlet yetkilileri” başlıklı yazısında çok konuşulacak çarpıcı iddiayı ortaya attı

''İki AK Partili Bakan'ın kardeşinden ByLock çıktı''
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Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bugünkü “Defolu devlet yetkilileri” başlıklı yazısında AK Partili bir bakanın iki kardeşinde de ByLock çıktığını öne sürdü.

 İşte Miili Gazete yazarı Ahmet Yavuz'un 'Defolu devlet yetkilileri' başlıklı yazısından o bölüm;

"Defosu büyük olanlar var"

 “15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçti. Devlet ve hükümet, doludizgin FETÖ mücadelesi yürütüyor. Mücadelenin üst düzey kilit isimleri, bakanları, müsteşarları var. Ancak aralarında defosu büyük olanlar da var. Hem de öyle böyle değil!" 

Bu son bir yıllık süreçte, küresel mücadele de yürüten çok önemli bir bakanın iki kardeşi birden FETÖ’cü. Hem de tescilli. ByLock’tan. Halen etkin görevdeler. Vaziyete de hâkimler. Çünkü bakan abileri var! Ne ki bu hazin durum, alt kadrolarda duygusallık oluşturuyor. Adalet duygusunu zedeliyor. Evet, suçlar şahsidir. Eyvallah. Ancak defolular karar ve icra merciinde olmamalı.”

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