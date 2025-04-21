İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
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İYİ Parti'den istifa eden Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti. İki belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti.
Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İHA
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