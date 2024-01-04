  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İki siyasi parti tek çatı altında birleşti

İki siyasi parti tek çatı altında birleşti

İki siyasi parti tek çatı altında birleşti
Güncelleme:

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlere girmeye hak kazanan Büyük Türkiye Partisi’nin partilerine katıldığını açıkladı

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek 36 partiden biri olarak açıkladığı Büyük Türkiye Partisi’nin, partilerine katıldığını açıkladı. Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini ifade ederek, “Yerel seçimlerde Ocak Partisi’ni engelleme gayreti nedir? Bizden ne istiyorsunuz. Size siyaset var da bize yok mu? Biz Ocak Partisi’yiz. Kimse bizi hesabına yazmasın. Hiçbirinizin eksik tutum ve davranışlarına ortak olmadık, olmayacağız. Milletimiz ne derse o olur. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları neden engellenmeye çalışılıyor? Seçime girme hakkı kazandığımız halde ismimiz telaffuz edilmiyor. Bizden ne istiyorsunuz? Adalet böyle mi tesis edilecek? Sözde demokrasi tellallığı yapanlar bir başka siyasi partiye zulmedildiğinde susacak mı? Ey CHP ben başka ülkenin partisi değilim. Ben de bir zulme uğradığımda benim de hakkımı savunmalısın. Ey AK Parti neredesin? Yıllar yılı Osmanlı Ocakları olarak sizlere hizmet ettik. En zor zamanınızda yanınızda olduk. Böyle bir duruşu hangi Sivil Toplum Kuruluşu’nda (STK) gördünüz. Bugün Osmanlı Ocakları desteğini AK Parti'den yana değil Ocak Partisi’nden yana kullanacağını ilan ettiği gündür. Osmanlı Ocakları da Ocak Partisi’ni artık sonuna kadar destekleyecektir” diye konuştu.

Canpolat, daha sonra partisine katılan Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.

DHA

Etiketler ocak partisi büyük türkiye partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay açıkladı, AK Parti ve İYİ Parti aynı kaderi paylaştı Yargıtay açıkladı, AK Parti ve İYİ Parti aynı kaderi paylaştı İstanbul'da caddeyi birbirine katan sürücüye meydan dayağı İstanbul'da caddeyi birbirine katan sürücüye meydan dayağı Ünlü oyuncu Büşra Pekin değişimiyle ağızları açık bıraktı Ünlü oyuncu Büşra Pekin değişimiyle ağızları açık bıraktı Türkiye'de 2,5 milyon yıllık gizemli keşif Türkiye'de 2,5 milyon yıllık gizemli keşif Memurun 2024 yılı seyyanen zammı belli oldu Memurun 2024 yılı seyyanen zammı belli oldu Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor! Bu Avrupa ülkesi ayda 103 bin TL'ye çalışacak elemanlar arıyor! Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar'' Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar''