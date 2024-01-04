İki siyasi parti tek çatı altında birleşti

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlere girmeye hak kazanan Büyük Türkiye Partisi’nin partilerine katıldığını açıkladı

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek 36 partiden biri olarak açıkladığı Büyük Türkiye Partisi’nin, partilerine katıldığını açıkladı. Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini ifade ederek, “Yerel seçimlerde Ocak Partisi’ni engelleme gayreti nedir? Bizden ne istiyorsunuz. Size siyaset var da bize yok mu? Biz Ocak Partisi’yiz. Kimse bizi hesabına yazmasın. Hiçbirinizin eksik tutum ve davranışlarına ortak olmadık, olmayacağız. Milletimiz ne derse o olur. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları neden engellenmeye çalışılıyor? Seçime girme hakkı kazandığımız halde ismimiz telaffuz edilmiyor. Bizden ne istiyorsunuz? Adalet böyle mi tesis edilecek? Sözde demokrasi tellallığı yapanlar bir başka siyasi partiye zulmedildiğinde susacak mı? Ey CHP ben başka ülkenin partisi değilim. Ben de bir zulme uğradığımda benim de hakkımı savunmalısın. Ey AK Parti neredesin? Yıllar yılı Osmanlı Ocakları olarak sizlere hizmet ettik. En zor zamanınızda yanınızda olduk. Böyle bir duruşu hangi Sivil Toplum Kuruluşu’nda (STK) gördünüz. Bugün Osmanlı Ocakları desteğini AK Parti'den yana değil Ocak Partisi’nden yana kullanacağını ilan ettiği gündür. Osmanlı Ocakları da Ocak Partisi’ni artık sonuna kadar destekleyecektir” diye konuştu.

Canpolat, daha sonra partisine katılan Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.

DHA