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  4. 12 Kasım 2018 09:43

İkinci 100 günlük eylem planı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 Günlük Birinci Eylem Planı'nın sonuçları ile ikinci 100 günlük eylem planını açıklaması bekleniyor.

İkinci 100 günlük eylem planı geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Ağustos’ta açıkladığı 46 milyar liralık 400 projenin bulunduğu birinci 100 günlük eylem planının süresi tamamlandı. Eylem planında yer alan 400 projenin uygulanmasında yüzde 90’a yakın tamamlanma oranı yakalandığı öğrenildi.

İKİNCİ 100 GÜN PLANI

Erdoğan, G-20 Zirvesi için gideceği Arjantin seyahatine kadar içinde yerel seçimlere dönük projelerin ağırlıklı olarak yer alacağı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıklayacak.

SÜRPRİZ PROJELER

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, planda şehirlere ve bölgelere dönük, sahadan gelen raporlar doğrultusunda sürpriz projeler yer alacak. Yerel seçim öncesi özellikle İstanbul ve Ankara’ya yönelik projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, çalışmaları tamamlanmak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm icraat, plan ve projelerin takibini Beştepe’de hazırlıkları süren sistem üzerinden takip edecek.

Hürriyet

recep tayyip erdoğan , 100 günlük eylem planı
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