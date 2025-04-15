İklim Kanunu Teklifi geri çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz haftalarda ilk 4 maddesi kabul edilen, ''İklim Kanunu Teklifi'', komisyonda görüşülmek üzere geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu gündemdeki konuları görüşmek Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Grup Başkanvekilleri, 'İklim Kanunu Teklifi' üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Genel Kurul’a, 'İklim Kanunu Teklifi' gelmiş. Kanun, tali komisyonlar yerine asli komisyona gelmiş, görüşülmüş. 1 gün içerisinde Komisyondan geçti. Şimdi iktidar partisine diyorum ki; kanunları siz yapıyorsunuz ve bu kanunları oy çokluğuyla geçiriyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) dinlemiyorsunuz ancak bu kanun problemli. Muhalefeti konuşturmamak için tali komisyonları çalıştırmıyorsunuz. Gelin, bu kanunu derhal çekin. Bu kanun bir iklim kanunu değildir, imtiyaz kanunudur. Bu kanun aynı zamanda Türkiye'yi birilerine peşkeş çekme, 'Param varsa, kirletirim' deme mantığını hakim kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GERİ ÇEKİLMESİNİ OLUMLU GÖRÜYORUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koyçiğit ise kanun teklifinin geri çekilmesini olumlu bulduklarını kaydederek, "Dünyada bir iklim krizi yaşanıyor. Biz de bir iklim yasasını mecliste görüşüyorduk. Bu yasanın sorunlu bir yasa olduğunu bizler Mecliste dile getirdik ve kamuoyunda da çok ciddi bir tepki oluştu. Bugün, 'Tarımsal don' diye yaşadığımız şeyin tam da doğayı, insanı, çevreyi, gözetmeyen tamamen ticari saiklerle hazırlanmış, sermayeyi gözeten yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak böyle süreçlerle karşı karşıya kaldığımızın iyi görülmesi gerekiyor. O yüzden iklim yasasının geri çekilmesini olumlu buluyoruz. Ancak bununla beraber aynı yasanın yeniden geri getirilmesi yerine, hem muhalefetin hem iklim aktivistlerinin hem de kamuoyunun bütün önerilerini gözetecek bir şekliyle, doğayı koruyan bir yasanın yapılması gerekiyor. Gerçekten iklim krizini engelleyecek, önleyecek, azaltacak bir iklim kanununun meclisten geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise kanun teklifinin geçen hafta görüşülmeye başlandığını vurgulayarak, "Geçen hafta Genel Kurul da görüşülmeye başlanan İklim Yasası; hem muhalif partilerin etkili direnci hem de sivil toplumun kabul etmemesi üzerine tekrar komisyona çekilecek olması olumlu bir gelişmedir. Bir yanlıştan dönmek erdemdir ama burada yapılması gereken ortak aklı çalıştırmak, sivil toplumun, üniversitelerin, muhalefet partilerinin sözü olan herkesin sözünü dinlemek ve gerçekten de Türkiye'nin hak ettiği bir iklim yasasını yaşama geçirmektir. Bu yönüyle de komisyon çalışmalarından başlayarak yeniden elde edilen fırsatın etkili bir şekilde değerlendirilmesini ümit ediyorum" dedi.

'İLERİ BİR TARİHE BIRAKIYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise teklif ile ilgili, "İklim Kanunu ile ilgili bugün zirai don ile ilgili yeni bir komisyon kurulacak. Oradan gelecek katkıların değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine; daha çok tartışılması, konuşulması, iktidar ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ancak bugün yaşadığımız zirai don nedeniyle iklim ile ilgili bir kanuna ihtiyacımız olduğu bir kesindir" değerlendirmesinde bulundu.

SAADET PARTİLİ KILIÇ'TAN İKLİM KANUNU TEPKİSİ

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıç, “Zirai don, ekili ve dikili tarım alanlarında etkili olmuş, sebze ve meyvelerin neredeyse tamamı olumsuz etkilenmiştir. Bu felaket, sadece bölgedeki üreticilerimiz için değil, ülke ekonomisi açısından da ciddi kayıplara sebep olacaktır. Zararın telafisi için felaketten etkilenen illerimiz ivedilikle afet bölgesi ilan edilmeli, gerekli zarar tespit ve telafi çalışmaları gecikmeksizin yapılmalıdır. Zira, birçok ilimizde tarımsal üretim sezonu neredeyse başlamadan bitmiştir. Bunun manası şudur; gerekli tedbirler alınmazsa, zararlar telafi edilmezse halihazırda yüksek olan gıda enflasyonu ne yazık ki daha da yükselecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız derhal ilave destekler açıklamalıdır. Zarar gördüğü tespit edilen üreticilerimize şartlarına bakılmaksızın destek sağlanmalıdır” diye konuştu.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti; “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor. Çocukların çığlıkları, annelerin feryadı arşı-alayı titretirken İsrail’e mal satanlar, petrol akıtanlar var. Yazıklar olsun. Amerika İsrail’in en büyük suç ortağıdır. Gazze’yi bir inşaat sahasından ibaret gören Trump ile dostluk kuranlar var. Yazıklar olsun. Trump’un övgüsü ile övünecek kadar yolu şaşıranlar var. Yazıklar olsun. Acaba Trump sizi neden övdü? İsrail’le ticareti gerçekten kesmiş olsaydınız da sizi över miydi? İsrail’e akan petrolün vanasını kapatsaydınız da Trump sizi övecek miydi? Gazze için gerekeni yapmış olsaydınız, İsrail’in suç ortağı tarafından övülecek miydiniz? Hayır. Siz gerçekten mazlumun yanında olmuş olsaydınız zalimler sizi asla övmezdi. Katil Netanyahu, Gazzelileri kabul edecek iki büyük ülkeyle görüşmelerin sürdüğünden bahsediyor. Ve yine havuz medyası, ‘Gazze ve hicret’ ifadelerini bir arada kullanmaya başladı. Nedir yapılmak istenen? Yoksa siz tehcire hicret diyerek bunu normalleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Canı pahasına yurdunu terk etmeyen Gazzelilere sürgünü kabul ettirmeye mi çalışacaksınız? Nedir bu ‘Gazze planı’ dedikleri? Çıkın ve kamuoyunu aydınlatın. Siz bu planın neresindesiniz? Gazze’nin boşaltılması kabul edilemez. İsraillin işgal ve soykırımı normalleştirilemez. Gazzelilerin sürgün edilmesi, Gazze'nin tamamıyla İsrail'e verilmesi anlamına gelir. İktidara ve iktidar milletvekillerine sesleniyorum; sakın ha, bu planın ortağı olmayın. ABD’den F-35 parçaları yüklü ‘Maersk Detroit’ isimli gemi yola çıktı. 28 Nisan’da Mersin Limanı’na uğradıktan sonra İsrail’e geçeceği söyleniyor. Bu geminin Türkiye topraklarına girmesine izin vermeyin. Gazze’deki katliamların parçası olan bu sevkiyatın durdurulması için harekete geçin. Bu sevkiyatı durdurmaya gücünüz yetmiyor olabilir, ancak hiç olmazsa limanlarımızı bu katillere kullandırıp, milletimize bu utancı yaşatmayın.”

Kılıç, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen İklim Kanunu teklifine ilişkin, “Türkiye’nin üretim özgürlüğünü kısıtlayacak bu düzenlemeyi kabul etmeyin, bu kanun teklifini derhal geri çekin. İklim Kanunu, içerik bakımından iklimden çok sermaye ve sömürü ile ilişkilidir. Tarım ve hayvancılığı doğrudan etkileyecek bir kanun teklifidir ancak, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda konuşulmadan genel kurula getirilmiştir. Konudan etkilenecek paydaşların görüşü alınmamıştır, çiftçiler, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmemiştir. Kamuoyunun bunca tepkisine rağmen, bu kanunu meclise getirenler konu ile ilgili en ufak bir açıklama yapmamıştır. Neresinden bakarsanız bakın, problemli bir süreç yürütülmüştür. Adeta yangından mal kaçırır gibi, kanun teklifi meclise getirilmiş ve meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin geleceği Avrupa’dan alınan fonlar karşılığında ipotek edilemez. Türkiye’nin üretim özgürlüğüne, kalkınma hakkına pranga vurulamaz. Dünyadaki kirlilikten şikâyet ediliyorsa, evvela dünyayı kirleten dev devletler ve çok uluslu şirketler faaliyetlerini sınırlandırmalıdır. Ancak bu yapılmazken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dayatılan yükümlülükler elbette kabul edilemez” dedi.

DHA