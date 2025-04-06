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İklim Kanunu Teklifi Meclis'e geliyor: Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek

İklim Kanunu Teklifi Meclis'e geliyor: Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek
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TBMM Genel Kurulu, salı günü Türkiye'nin ilk ''İklim Kanunu Teklifi''ni görüşmek üzere toplanacak. Kanun teklifine göre, sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Yasaklara uymayanlara idari para cezası verilecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre; her ilde vali başkanlığında, İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, 'Net Sıfır Emisyon' hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı; ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kuracak, ithal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, Ulusal Tahsisat Planı'nı onaylayacak.

YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Kanun teklifi ile ayrıca doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon lira, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin lira idari para cezası verilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, salı günü İstanbul Üniversitesi yetkilileri ve Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkililerini, çarşamba günü ise yangın soruşturmasında görevli bilirkişileri dinlemek üzere toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uzmanları kabul edecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek. 

DHA

Etiketler TBMM iklim kanunu teklifi meclis
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