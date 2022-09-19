İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, son araştırma sonuçları katıldığı canlı yayında açıkladı. Millet İttifakı’nın birinci çıktığı anket sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek.” dedi.

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoyson anket souçlarını TELE1’de yayınlşanan Enver Aysever ile Gündeme Not programmında açıkladı. Aksoy Araştırma’nın anketinde katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusu yöneltildi. Araştırma, 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“CHP İLE AK PARTİ BAŞA BAŞ GİDİYOR”

Sonuçları değerlendiren Ertan Aksoy, iktidar partisi AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP’nin oy oranlarında rekabet olduğuna ve oranların başa baş ilerlediğine dikkat çekti. Aksoy, “Birkaç aydır AK Parti yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AK Parti’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

“İYİ PARTİ İLK KEZ 14.1 SEVİYESİNE YÜKSELDİ”

Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı İYİ Parti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “İYİ Parti sıklıkla 13 küsurlarda buluyoruz. Bu hafta itibarıyla 14.1 geldi. Bugüne kadar İYİ Parti için bulduğumuz en yüksek oy oranı diyebilirim. Bugüne kadar 14’ü görmüştük ama 14.1’i ilk kez gördük. Dolayısıyla İYİ Parti 12.5 ila 14 arasındaki seyrini koruyor.” diye konuştu.

“KIŞ AYLARINDA HEM AK Parti’NİN HEM MHP’NİN OYLARININ DÜŞME İHTİMALİ YÜKSEK”

Aksoy, kış aylarında iktidar partisi AK Parti ve iktidar ortağı MHP’nin oylarında düşüş yaşabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AK Parti’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma.”

“PARTİ ARASI GEÇİŞLER DURDU”

Sözlerini sürdüren Aksoy, “Saadet Partisi 0.8’in altına gelmiyor bizim ölçümlerde. Gelecek Partisi de 0.8 ila 1.2 o aralıkta geziyor. DEVA Partisi’ni de genelde 2.5 düzeyinde bulurduk, bu hafta itibarıyla 2.1 gelmiş durumda. Bunlar çok küçük oy oranları, değişim olması kendi içinde çok anlaşılabilir. Çok büyük bir radikal değişim de olmuyor. Geçişler aslında uzun süredir durmuş durumda. Geçen yıl ve ondan önceki sürelere göre daha büyük makas giderek daralmış ve o seyir devam ediyor. Bir radikal değişiklik elde etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

İşte Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları:

CHP 29.1

AK Parti 29.7

İYİ Parti 14.1

HDP 10.1

MHP 7.6

DEVA Partisi 2.1

Saadet Partisi 1.1

Gelecek Partisi 1.0

Diğer Partiler 5.1