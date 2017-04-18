İlçe seçim kurullarına itiraz süresi bugün sona eriyor

Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazlar bugün saat 15.00'te sona erecek, ilçe seçim kurulları bu itirazları 20 Nisan saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak.

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının ardından itiraz süreci başladı. Halk oylamasına ilişkin ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. İtiraz süreci ilçe seçim kurullarıyla devam edecek. Halk oylaması sonrasında, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ilçe seçim kurullarına yapılacak.

İlçe seçim kurullarına itiraz süresi, bugün saat 15.00'te sona erecek. İlçe seçim kurulları bu itirazları, 20 Nisan saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak. İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı ise 21 Nisan saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulları bu itirazları, 23 Nisan saat 17.00'ye kadar sonuçlandıracak.

Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, il seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya itiraz edilecek. YSK'ya itirazlar, 26 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Bu arada il seçim kurulu kararlarına karşı YSK'ya "olağanüstü itiraz yolu" da kullanılabilecek.

İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla YSK, tüm siyasi partilere "olağanüstü itiraz yolu"nu kullanıp kullanmayacaklarını soracak. Yeni itiraz gelmezse YSK, kesin seçim sonuçlarını 27 Nisan Perşembe veya 28 Nisan Cuma günü açıklayacak.