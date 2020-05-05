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  4. 05 Mayıs 2020 10:16

İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ın sonuna kadar arkasındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ragıp Zarakolu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı köşe yazısına çok sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ın sonuna kadar arkasındayız
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Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'NDAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zarakolu'n paylaşımına tepki gösterek şu açıklamalarda bulundu;

Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz.

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