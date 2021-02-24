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  4. 24 Şubat 2021 17:23

İletişim Başkanı Altun: Yeter artık!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in ''Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği'' sözlerine tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun: Yeter artık!
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 kişiye ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

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